Tarquinia, al Teatro Rossella Falk il Concerto per la Pace con la Fanfara della Polizia di Stato

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Teatro Rossella Falk di Tarquinia ospiterà il “Concerto per la Pace – Coltivo la rosa bianca”, evento musicale promosso dall’Semi di Pace con il patrocinio del Comune di Tarquinia. Il concerto si inserisce nell’anniversario della nascita di José Martí, figura simbolo di dialogo, libertà e impegno civile.

La Fanfara della Polizia di Stato protagonista

Protagonista della serata sarà la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Massimiliano Profili. Il programma musicale accompagnerà il pubblico in un percorso pensato per promuovere un messaggio di speranza e dialogo, favorendo la diffusione dei valori di pace, amicizia, giustizia, fratellanza, altruismo e rispetto reciproco, in linea con i progetti portati avanti dall’associazione organizzatrice.

Ingresso solidale e prenotazioni

L’ingresso all’evento è previsto con contributo libero di solidarietà. Per partecipare è consigliata la prenotazione del posto, possibile chiamando il numero 0766 842 709 da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.00. L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro tra musica, cultura e impegno sociale, confermando il Teatro Rossella Falk come spazio di riferimento per eventi di valore civile e culturale.