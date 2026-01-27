Tarquinia, al Teatro Rossella Falk lo spettacolo “La creatura del desiderio”

Sabato 31 gennaio, alle ore 18, il Teatro comunale Rossella Falk ospiterà lo spettacolo “La creatura del desiderio”, con Massimo Venturiello. Dopo il successo della scorsa stagione, l’attore e regista torna a Tarquinia con una nuova produzione teatrale basata su un testo di Andrea Camilleri, incentrata sul tema dell’ossessione amorosa e delle sue derive più estreme.

La vicenda tra amore, arte e ossessione

La storia è ambientata nel 1912, un anno dopo la morte di Gustav Mahler. La giovane vedova del compositore, considerata una delle donne più affascinanti della Vienna dell’epoca, incontra il pittore Oskar Kokoschka. Tra i due nasce una relazione intensa e tormentata, segnata da eros, gelosie e possessività. Durante questo periodo Kokoschka realizza alcune delle sue opere più celebri, tra cui “La sposa del vento”. La relazione si interrompe bruscamente e, dopo l’esperienza traumatica della guerra, l’artista, ancora ossessionato dall’amore perduto, compie un gesto estremo che diventa il fulcro del racconto teatrale.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Barriera San Giusto, online sulla piattaforma Ticket ArcheoAres e direttamente al botteghino del Teatro Rossella Falk, aperto a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. L’evento si inserisce nel cartellone della stagione teatrale comunale, confermando il teatro tarquiniese come spazio dedicato alla prosa contemporanea e agli adattamenti di testi letterari di rilievo.