Tarquinia, al Teatro Rossella Falk va in scena “Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco”

Domenica 22 febbraio, alle ore 18, il Teatro Rossella Falk di Tarquinia ospiterà lo spettacolo “Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco”, una rilettura originale del capolavoro shakespeariano attraverso i linguaggi del teatro popolare e della Commedia dell’Arte. In scena Eleonora Marchiori, Michele Mori e Marco Zoppello, protagonisti di un adattamento che fonde comicità, profondità emotiva e riferimenti alla cultura pop.

Una rilettura tra Shakespeare e Commedia dell’Arte

Lo spettacolo trasforma la tragedia di Romeo e Giulietta in una materia viva e pulsante, intrecciando gelosie “otelliane”, pregiudizi da “Mercante di Venezia”, tempeste, naufragi, coltelli e veleni. Il racconto prende forma in una danza scenica che alterna momenti di ironia a passaggi più intensi, costruita su battute incalzanti e continui rimandi all’immaginario teatrale e popolare, rendendo la vicenda accessibile e coinvolgente anche per un pubblico contemporaneo.

La trama e le informazioni per il pubblico

La storia è ambientata nel 1574, in una Venezia in fermento per l’arrivo di Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato re di Francia. Due saltimbanchi, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, vengono incaricati di mettere in scena la più grande storia d’amore di tutti i tempi. Tra prove improvvisate e colpi di scena, emerge la figura di Veronica Franco, poetessa e cortigiana della Serenissima, chiamata a interpretare l’illibata Giulietta. I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Barriera San Giusto, online sul circuito Archeoares e al botteghino del Teatro Rossella Falk, aperto da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.