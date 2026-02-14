Tarquinia, al via le iscrizioni alla 15ª edizione del concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 15ª edizione del concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”, iniziativa rivolta ai fotografi non professionisti e promossa a Tarquinia per ricordare Emilio Valerioti, figura molto legata al territorio e alla fotografia. Il concorso è organizzato da Maria Antonietta Valerioti, in collaborazione con l’associazione Viva Tarquinia e con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

Anche per il 2026 l’iniziativa invita i partecipanti a raccontare il mondo attraverso il proprio sguardo, valorizzando creatività e sensibilità artistica, senza la necessità di essere professionisti.

Quattro temi per raccontare paesaggi, città e natura

Quattro i temi scelti per questa edizione, pensati per stimolare interpretazioni personali:

Minimalismo cromatico: l’azzurro e le sue sfumature , immagini in cui l’azzurro sia protagonista assoluto, con altri colori presenti solo in modo marginale

, immagini in cui l’azzurro sia protagonista assoluto, con altri colori presenti solo in modo marginale Orizzonti da raccontare , paesaggi e linee di confine capaci di evocare emozioni e prospettive

, paesaggi e linee di confine capaci di evocare emozioni e prospettive Incontri selvatici , scatti dedicati al mondo animale

, scatti dedicati al mondo animale Attimi in città, frammenti di vita urbana colti nella quotidianità

«Non occorre essere professionisti, basta uno sguardo attento e il desiderio di raccontare», spiega Maria Antonietta Valerioti, invitando i partecipanti a esplorare paesaggi, natura e contesti urbani alla ricerca di immagini capaci di emozionare.

Tutte le fotografie pervenute saranno esposte in una mostra collettiva presso la Sala D. H. Lawrence, in programma dal 15 al 22 marzo 2026.

Modalità di partecipazione e scadenze

Ogni iscritto potrà partecipare con due fotografie in formato 20×30 centimetri, indicando sul retro nome, cognome, tema scelto e numero di telefono. Le opere dovranno essere spedite per posta o consegnate a mano entro il 5 marzo 2026 presso Foto Ottica Valerioti, in corso Vittorio Emanuele 7.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0766 840 886.

Info in sintesi

Evento: 15ª edizione Memorial Emilio Valerioti

Luogo: Tarquinia

Destinatari: fotografi non professionisti

Temi: azzurro monocromatico, orizzonti, fauna selvatica, vita urbana

Scadenza consegna foto: 5 marzo 2026

Mostra collettiva: dal 15 al 22 marzo 2026, Sala D. H. Lawrence

Consegna opere: Foto Ottica Valerioti, corso Vittorio Emanuele 7

Info: 0766 840 886