Tarquinia, al via le richieste per le agevolazioni Trasporto Pubblico Locale 2026

Il Comune di Tarquinia informa che da lunedì 9 marzo 2026 la Regione Lazio rende disponibile, tramite la piattaforma SIRGAT, il servizio per richiedere le agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per l’annualità 2026.

Per accedere al beneficio è necessario essere residenti nel Comune di Tarquinia e possedere un valore ISEE non superiore a 25.000 euro. In presenza di questi requisiti è previsto uno sconto del 30% sul costo dell’abbonamento, con ulteriori maggiorazioni in caso di specifiche condizioni previste dal sistema.

Come presentare la domanda

Le richieste devono essere presentate online attraverso il portale SIRGAT della Regione Lazio. Una volta completata la procedura sulla piattaforma, la documentazione dovrà essere trasmessa al Comune per la validazione da parte degli uffici.

La documentazione può essere inviata con una delle seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, invio via email agli indirizzi comune.tarquinia@comune.tarquinia.vt.it o politichegiovanili@comune.tarquinia.vt.it, oppure tramite PEC all’indirizzo pec@pec.comune.tarquinia.vt.it.

Nuovo sistema tariffario e informazioni utili

Il voucher rilasciato avrà una durata di 60 giorni e sarà inviato una sola volta, senza possibilità di rinnovo in caso di mancato utilizzo. I cittadini già registrati alla piattaforma dovranno aggiornare il proprio valore ISEE prima di inserire la richiesta.

Con la deliberazione regionale n. 53 del 12 febbraio 2026 è stato inoltre stabilito che le agevolazioni potranno essere applicate anche al nuovo sistema tariffario regionale “Metrebus Plus”, basato sulle Unità di Rete (UDR), che suddividono il territorio del Lazio in undici aree. I titoli agevolati Metrebus Plus – UDR saranno disponibili sul sistema a partire da metà maggio.

Per assistenza nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi al Centro di Aggregazione Giovanile – Informagiovani di Tarquinia, in via delle Torri 56, scrivendo all’indirizzo email cag.informagiovani@gmail.com.