Tarquinia, Alice Battellocchi passa al Partito Democratico

Alice Battellocchi entra nel Partito Democratico: la consigliera dell’Università Agraria di Tarquinia, eletta nel gruppo Tarquinia2024, ha annunciato il cambio di gruppo a seguito di considerazioni personali.

“Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso di Alice nel Partito Democratico: un segnale importante per il presente e soprattutto per il futuro del centrosinistra tarquiniese. – le parole di Emanuele Scomparin, segretario del PD di Tarquinia – Alice è una politica capace ed ancor più una bellissima persona: il suo contributo sarà fondamentale non solo all’interno della minoranza dell’ente Università Agraria, nel quale è stata eletta consigliera, ma anche nell’ottica di un percorso condiviso che ci vede vogliosi di costruire un campo di centrosinistra forte, coeso e finalmente unito. Parliamo di una persona in cui ripongo profonda stima e fiducia, che ha valori sani e crede in una politica che sappia essere seria e concreta, al servizio del cittadino. Per questo sono convinto che saprà lavorare in modo ineccepibile. Ora, da subito, l’impegno a costruire insieme una proposta credibile per questa città e per i suoi abitanti”.

“Annuncio oggi ufficialmente il mio ingesso nel PD. – le parole di Alice Battellocchi – Con grande gioia e orgoglio entro in una casa che esiste da tempo con il dovuto rispetto e l’umiltà nei confronti di chi l’ha costruita prima di me. Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che il Partito Democratico ha in mente, credo ancora nella buona politica. Mi rivolgo a tutte le forze politiche democratiche: “non facciamo una battaglia a chi ha mezzo punto in più o in meno, ma faccio richiesta di unirci per poi fare passi avanti insieme per una politica seria e condivisa. Il mio impegno sarà rivolto ad un lavoro di squadra per ridare dignità a questo paese”.