Tarquinia, alla Roccaccia una Festa della Merca a misura di bambino

Una due giorni a misura di bambino: questa sarà la Festa della Merca di Tarquinia, che nella sua cinquantaduesima edizione offrirà molte attività per i più piccoli.

Innanzitutto la fattoria didattica: tanti bellissimi animali da conoscere ed ammirare, per scoprire le razze tipiche del nostro territorio ed imparare ad apprezzarle. Il valore aggiunto di questa area è dato dall’organizzazione: uno dei recinti sarà curato infatti proprio da due bambini, che, sotto la guida del padre e del personale dell’Università Agraria stanno mettendo tutta la loro passione per rendere perfetta la propria rimessina.

La domenica ci sarà una attività gratuita, sia di mattina che di pomeriggio, che porterà i bambini alla scoperta dell’ecosistema della Roccaccia attraverso il gioco e la fantasia. Facendo lavorare i sensi, i piccoli faranno prove sensoriali e giochi naturalistici: odoreranno le erbe aromatiche, toccheranno massi, analizzeranno piume, ascolteranno il vento che scorre tra i rami, e molto altro.

E poi, per i piccoli con esigenze speciali, ci sarà l’inaugurazione dell’orto sociale, del golf rurale all’interno dell’area dedicata al Progetto Ossigeno della Regione Lazio, della fattoria sociale didattica.

Anche le attività per i grandi saranno di interesse per i bambini: chi non rimarrebbe affascinato dinanzi agli spettacoli equestri, all’esposizione canina con tanti stupendi cagnolini da ammirare e premiare, o dalle divertenti attività con gli animali?

Insomma, una Festa della Merca dove i bambini saranno ospiti di primissimo piano, potranno scoprire la natura, imparare, divertirsi, affascinarsi ed anche leccarsi i baffi col menù bimbi pensato per loro all’area ristoro: l’appuntamento è il 15 ed il 16 Aprile a Tarquinia, in località Roccaccia