Tarquinia, alla Stas torna la “Festa della Donna e della Poesia”

La Società Tarquiniense d’Arte e Storia rinnova anche nel 2026 l’appuntamento con la “Festa della Donna e della Poesia”, in programma il 6, 7 e 8 marzo presso la sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4, a Tarquinia.

L’iniziativa, avviata nel 1997, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più consolidati della città. Gli incontri sono aperti non solo ai poeti e alle poetesse del territorio, ma anche a tutti gli appassionati di poesia interessati a condividere letture, riflessioni ed esperienze in un clima informale e partecipativo.

Il programma degli incontri tra poesia e musica

Il programma si svilupperà nell’arco di tre pomeriggi consecutivi, tutti con inizio alle 16.30. Venerdì 6 marzo si aprirà con l’incontro “Moda e bellezza”, curato da Lilia Grazia Tiberi, un percorso poetico dedicato al dialogo tra “Lui per Lei” e “Lei e Lui”, aperto a diverse suggestioni e interpretazioni sul tema.

Sabato 7 marzo sarà invece dedicato allo spettacolo “Armonia del tempo”, con canti “a braccio” proposti da Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini, in un viaggio musicale tra tradizione, improvvisazione e narrazione poetica.

Domenica “Poesia al femminile” e presentazione del quaderno

La manifestazione si concluderà domenica 8 marzo con “Poesia al femminile”, giunta al suo 28° incontro, appuntamento dedicato alle poetesse legate a Tarquinia per nascita o formazione culturale.

Nel corso del pomeriggio sarà presentato anche il XXVII Quaderno di “Poesia al Femminile”, pubblicazione che raccoglie testi e contributi delle autrici coinvolte nel progetto, testimonianza di un percorso culturale ormai radicato nella vita cittadina.