Tarquinia, alla Stas torna la “Festa della Donna e della Poesia”

La Società Tarquiniense d’Arte e Storia rinnova anche nel 2026 l’appuntamento con la “Festa della Donna e della Poesia”, in programma il 6, 7 e 8 marzo presso la sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4, a Tarquinia.
L’iniziativa, avviata nel 1997, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più consolidati della città. Gli incontri sono aperti non solo ai poeti e alle poetesse del territorio, ma anche a tutti gli appassionati di poesia interessati a condividere letture, riflessioni ed esperienze in un clima informale e partecipativo.
Il programma degli incontri tra poesia e musica
Il programma si svilupperà nell’arco di tre pomeriggi consecutivi, tutti con inizio alle 16.30. Venerdì 6 marzo si aprirà con l’incontro “Moda e bellezza”, curato da Lilia Grazia Tiberi, un percorso poetico dedicato al dialogo tra “Lui per Lei” e “Lei e Lui”, aperto a diverse suggestioni e interpretazioni sul tema.
Sabato 7 marzo sarà invece dedicato allo spettacolo “Armonia del tempo”, con canti “a braccio” proposti da Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini, in un viaggio musicale tra tradizione, improvvisazione e narrazione poetica.
Domenica “Poesia al femminile” e presentazione del quaderno
La manifestazione si concluderà domenica 8 marzo con “Poesia al femminile”, giunta al suo 28° incontro, appuntamento dedicato alle poetesse legate a Tarquinia per nascita o formazione culturale.
Nel corso del pomeriggio sarà presentato anche il XXVII Quaderno di “Poesia al Femminile”, pubblicazione che raccoglie testi e contributi delle autrici coinvolte nel progetto, testimonianza di un percorso culturale ormai radicato nella vita cittadina.
Clicca qua per ricevere le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto
Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Clicca qua per iscriverti.