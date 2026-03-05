Tarquinia, apertura straordinaria per la Carta d’Identità Elettronica il 9 marzo

Il Comune di Tarquinia ha programmato un’apertura straordinaria degli uffici per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’appuntamento è fissato per lunedì 9 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso gli uffici del Settore 11 “Servizi Demografici ed Elettorali, Stato Civile, Leva Militare, Servizio Statistico Comunale”, in via Giuseppe Garibaldi 23/A.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini ancora in possesso della carta di identità cartacea, documento che dal 3 agosto non sarà più valido. In questa occasione sarà possibile effettuare la sostituzione con la carta elettronica senza prenotazione.

Chi può accedere al servizio

Potranno usufruire dello sportello straordinario i cittadini residenti a Tarquinia che siano in possesso della carta di identità cartacea e che non abbiano già effettuato una prenotazione per il rilascio della CIE.

Per procedere alla richiesta è necessario presentarsi allo sportello con una foto formato tessera, la carta di identità cartacea da sostituire e la tessera sanitaria.

Modalità di pagamento tramite PagoPA

Il pagamento del documento potrà essere effettuato esclusivamente tramite sistemi elettronici. Al momento della richiesta verrà generato un avviso di pagamento attraverso il sistema PagoPA.

Chi possiede bancomat, carta di credito, carta ricaricabile o strumenti analoghi potrà pagare direttamente allo sportello tramite POS. In alternativa sarà possibile utilizzare l’avviso PagoPA attraverso le modalità previste dal sistema, come app IO, home banking, tabaccherie o uffici postali. In questo caso il rilascio della Carta d’Identità Elettronica avverrà dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.