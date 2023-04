Tarquinia, Arianna Centini passa all’UDC

Riceviamo e pubblichiamo

La militanza politica sul territorio e il fermo impegno sono patrimonio indiscusso del consigliere comunale Arianna Centini, una disponibilità importante che potrà dare all’Udc un valore aggiunto nel lavoro che stiamo portando avanti sul territorio. È quanto afferma il coordinatore provinciale Udc Gino Stella.

“Prosegue, dunque, – il consigliere Arianna Centini – il lavoro di aggregazione dell’Udc testimonia la voglia di identificazione in un progetto fatto di idee e di valori in quanto oggi più di ieri sono il catalizzatore per i tanti delusi della politica. Questo è per me uno stimolo ancora più gratificante, che mi sprona ad andare avanti con la buona politica, la politica dell’etica e del rispetto.

Non dimentichiamo che, nella nostra cittadina, in un futuro molto prossimo abbiamo importanti appuntamenti elettorali, sarà nostro dovere lavorare con tutte le forze Moderate del territorio per riportare nel 2024 nelle assise istituzionali la giusta dignità e i valori di altri tempi che la politica merita.”-

Conclude il coordinatore provinciale Udc Stella -“Accogliamo con grande soddisfazione il consigliere Arianna Centini nella famiglia Udc, certi che saprà portare avanti i valori fondanti del nostro partito. Dobbiamo continuare a lavorare su questa direzione, contribuendo tutti a rafforzare quell’area Moderata e Cattolica che rimane baricentro della nostra azione politica”-.