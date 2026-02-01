Tarquinia, arrestato 36enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio i Carabinieri della Stazione di Tarquinia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, di nazionalità tunisina e residente a Roma, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in località Mandrione delle Saline, a seguito di diverse segnalazioni per una persona che inveiva contro alcuni residenti, tentando di aggredirli.

La reazione violenta e l’arresto

Giunti sul posto, i militari hanno individuato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente riconducibile all’assunzione di alcol. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma da parte dei Carabinieri della Stazione locale, supportati da una pattuglia del Nucleo Radiomobile, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo i militari con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’intervento congiunto ha consentito di bloccarlo e procedere all’arresto.

Trasferimento in carcere e presunzione di innocenza

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Come previsto dalla normativa vigente, l’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva, in conformità all’articolo 27 della Costituzione. Il comunicato emesso dalle forze dell’ordine è stato condiviso con la Procura della Repubblica di Civitavecchia, in considerazione dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia.