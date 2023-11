“Tarquinia avrà il suo porto turistico”: sui social l’annuncio del Comune dopo l’approvazione del Piano dei porti

Si torna a parlare di porto turistico a Tarquinia: lo fa l’amministrazione comunale, rilanciando l’approvazione, da parte della Regione Lazio, del Piano dei Porti.

“Dopo oltre 30 anni anche Tarquinia avrà il suo porto turistico – recita il post sui social del Comune di Tarquinia – Un’opera dal preminente interesse pubblico che diventa strategica per lo sviluppo territoriale, non solo della città ma di tutta la provincia. Questa infrastruttura darà un importante contributo per attrarre turismo di qualità e sarà volano per tutto il comparto economico e occupazionale”.

Il progetto

Il porto, in base alle immagini progettuali diffusi dal Comune, dovrebbe sorgere alla foce del fiume Marta, sulla sponda verso Tarquinia Lido, con un braccio a mare e opere logistiche a supporto, anche in tema di viabilità. “Sarà un percorso laborioso, ma da parte dell’Amministrazione Comunale ci sarà la totale disponibilità a trovare tutte le soluzioni per rendere operativo in tempi brevi questo progetto fondamentale per la valorizzazione della nostra città e dell’intero territorio”.

Di porto turistico si è parlato spesso, negli anni, e in varie località: da Marina Velka (di fatto sulla sponda opposta rispetto al progetto attuale) a San Giorgio: sinora non si è mai passati dalla fase progettuale a quella della realizzazione pratica. Va ora valutato il percorso che, invece, seguirà il progetto in questione.