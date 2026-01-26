Tarquinia, blitz della Finanza: cocaina e 157mila euro in casa, un denunciato

Riceviamo dalla Guardia di Finanza e pubblichiamo
Nei giorni scorsi, i finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Tarquinia, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto dei traffici illeciti, hanno effettuato, in particolare, un controllo di polizia nei confronti di un soggetto residente a Tarquinia, fermato a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, noto alle FF.PP. poiché gravato da numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti.
L’atteggiamento nervoso tenuto nel corso del controllo ha indotto i militari, nonché l’unità cinofila intervenuta in ausilio del Gruppo di Civitavecchia, ad estendere le attività di perquisizione anche all’appartamento e ai locali a disposizione del soggetto controllato.
Nel corso delle operazioni, anche grazie al fiuto infallibile del cane pastore FRIDA, i finanzieri di Tarquinia rinvenivano presso l’abitazione del controllato una dose di cocaina pari a grammi 0,8, n. 1 bilancino elettronico di precisione, sacchetti di cellophane per il confezionamento delle dosi, una macchinetta elettrica conta banconote, n. 1 smartphone utilizzato per le comunicazioni riservate, nonché una ingente somma di denaro conservata sottovuoto, in mazzette di piccolo taglio, presunto provento dell’attività illecita di spaccio.
L’operazione terminava quindi con la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Civitavecchia del soggetto sottoposto a controllo, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 del DPR 309/90, con il sequestro della somma contante per oltre euro 157.000,00, già depositata a favore del Fondo Unico di Giustizia ovvero dello Stato, della sostanza stupefacente, del materiale per il confezionamento e di quanto altro rinvenuto nel corso delle operazioni, ritenuto utile ai fini delle indagini.
L’eccellente attività di servizio testimonia ancora una volta il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza sul territorio della Tuscia al fine di garantire la sicurezza della collettività e, in particolare, delle fasce più deboli e giovani della popolazione.
Il presente comunicato viene diramato facendo presente che, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza.