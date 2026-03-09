Tarquinia, borse di studio per studenti delle scuole superiori: requisiti e modalità

Il Comune di Tarquinia ha comunicato le modalità per presentare la domanda relativa all’erogazione delle borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Il contributo è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Tarquinia che frequentano istituti di istruzione superiore statali o paritari, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nel percorso scolastico dei figli.
I requisiti per accedere al contributo
Per poter accedere al beneficio è necessario possedere specifici requisiti economici e scolastici. In particolare, il nucleo familiare dello studente deve avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro. Inoltre, lo studente deve essere iscritto e frequentare nell’anno scolastico 2025/2026 un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, statale o paritario.
Inclusi anche i percorsi di formazione professionale
Possono accedere alla borsa di studio anche gli studenti iscritti ai primi tre anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), mentre restano esclusi gli iscritti al quarto anno di tali percorsi.
