Tarquinia, buone prove per i ragazzi di Atletica ’90 ai Provinciali di Cross

Riceviamo dall’Atletica ’90 Tarquinia e pubblichiamo

Buoni risultati per l’Atletica 90 Tarquinia ai Campionati Provinciali di cross disputati a Tarquinia presso il Camping Tuscia Tirrenica, che hanno visto alla partenza 165 atleti.

Nelle gare esordienti due secondi posti con Colatriano Davide cat. M5 e Aiello Belardinelli Flavio cat. M8, nella stessa categoria 8° D’Angelo Christian, 10° Serafini Brando, 12° Corridoni Massimo ,15° Felici Riccardo 16° Marzioni Flavio. Negli esordienti femminili terzo posto per Brunori Marta e 12° per Drago Marta cat. F8, 11° e 16° posto per Pintori Claudia e Pintori Amelia cat. F10.

Secondo posto nella categoria ragazze per Ianniello Serena e quinto posto per Rossi Colette Liana. Quarto e quinto posto per Forati Daniele e Mancini Tommaso nella categoria Ragazzi. Secondo posto nella categoria cadetti per De Vita Matteo.

Titolo di Campione Provinciale per Parrucci Carlotta nella categoria cadette, per Capitani Dafne nella categoria Allieve, per Pandolfi Luca nella categoria Allievi e terzo posto per Rossi Gianguido sempre categoria Allievi. Prima dell’inizio delle gare in pista 1 aprile a Tarquinia, importante appuntamento per Parrucci Carlotta convocata nella rappresentativa regionale per i campionati italiani di cross in programma 11 e 12 marzo a Gubbio.