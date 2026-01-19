Tarquinia Calcio, sconfitta a Campagnano e appello dei tifosi alla società sullo stemma

Si interrompe dopo sei risultati utili consecutivi la striscia positiva del Tarquinia Calcio, sconfitto 4-0 sul campo del Real Campagnano. Un risultato netto che frena il cammino della formazione blugranata e coincide con una giornata significativa anche fuori dal rettangolo di gioco, segnata da un intervento pubblico del tifo organizzato su una questione ritenuta centrale per l’identità del club: lo stemma societario.

L’appello dei gruppi organizzati sulla revisione dello stemma

Attraverso un comunicato, i gruppi Tarquinia Calcio Tifosi e Legio Tarchuna hanno lanciato un appello formale alla società, spiegando il percorso che ha portato alla presentazione di nuove proposte grafiche.

«Durante questi mesi di presenza assidua – almeno per ciò che riguarda le partite interne del Tarquinia Calcio – sia noi di Tarquinia Calcio Tifosi di concerto che i ragazzi più giovani dei Legio Tarchuna non siamo di certo restati con le mani in mano, anzi. Abbiamo preso parte a numerose riunioni tra di noi dando sfogo alla nostra creatività e dando vita alle nostre idee con l’unico scopo di riuscire a proporre alla nuova gestione blugranata delle proposte valide per la revisione dello stemma ovale storico, sostituito in estate dal nuovo stemma che sin da subito è risultato inadatto alla quasi centenaria storia del nostro amato Tarquinia».

Nel testo si fa riferimento a un lavoro durato mesi, svolto in modo condiviso, che ha portato alla realizzazione di tre proposte alternative: «Le nostre serate fatte di aggregazione, birre, sorrisi, discussioni e idee hanno sancito la proposta di ben tre stemmi ovali revisionati a dovere e rinnovati rispetto al design tanto amato del caro “vecchio ovale”».

Tradizione, futuro e attesa delle decisioni della società

I tifosi spiegano come le proposte presentate guardino al passato ma anche al futuro del club, in vista di un traguardo storico importante: «Le tre proposte che la Curva Ovest Tarquinia presenta oggi alla proprietà del Tarquinia Calcio hanno lo sguardo rivolto doverosamente al passato ma l’intento è comunque quello di guardare allo stesso tempo verso il futuro. Futuro che, imminente o a lungo termine tra qualche anno, ci condurrà ai festeggiamenti dei cento anni del “Vecchio Cuore Blu Granata”».

Nel comunicato viene ribadita la sintonia tra le due sigle del tifo organizzato e il sostegno garantito alla squadra nei mesi scorsi, pur in presenza della protesta simbolica contro il nuovo stemma. Ora, spiegano i gruppi, si apre una fase di attesa: «Al tifo organizzato non resterà quindi che attendere con speranza viva le valutazioni e le decisioni positive o meno che saranno assunte da Tarquinia Calcio su queste tre proposte di revisione avanzate da Curva Ovest Tarquinia dopo mesi di consultazioni e di sogni».

L’obiettivo dichiarato resta quello di trovare «una via di mezzo, una via degna per restituire al Tarquinia Calcio il suo simbolo rinnovato ma sempre più amato e identitario», mantenendo un legame forte con l’araldica tradizionale del club.