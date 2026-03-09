Tarquinia Calcio sconfitto dall’Atletico Monterano: 3-1 e ritorno in zona playout

Il Tarquinia Calcio incassa il secondo ko consecutivo e scivola nuovamente in piena zona playout. I blugranata sono stati battuti 3-1 in trasferta dall’Atletico Monterano, diretta rivale nella lotta per la salvezza, che con questo risultato scavalca il Tarquinia in classifica. Dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro l’Atletica Falisca Cimina, arriva quindi un nuovo stop con lo stesso punteggio, in un girone sempre più equilibrato nella parte bassa della graduatoria, dove sette squadre sono racchiuse in appena cinque punti.

Trifelli decisivo per i padroni di casa

La gara si sblocca al 14’ del primo tempo con il vantaggio dell’Atletico Monterano firmato da Riccardo Trifelli. Il Tarquinia reagisce e trova il pareggio con Jacopo Elisei, riportando il risultato sull’1-1 con cui si chiude la prima frazione. Nella ripresa i padroni di casa tornano avanti ancora con Trifelli all’8’, mentre al 20’ Vecchiotti realizza il gol del definitivo 3-1, chiudendo un match giocato con buona intensità dalla formazione locale.

Domenica il derby del Tirreno

Il Tarquinia proverà ora a reagire già nella prossima giornata di campionato. Domenica i blugranata saranno impegnati in casa nel derby del Tirreno contro il Santa Marinella Calcio. Successivamente, tra due settimane, è in programma la trasferta sul campo del DuePiGreco, attuale fanalino di coda del campionato.