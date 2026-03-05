Tarquinia celebra il Capodanno dell’Ara della Regina tra archeologia e archeoastronomia

Torna a Tarquinia la “Festa per il Capodanno dell’Ara della Regina”, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia e dall’Università degli Studi di Milano, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e con la collaborazione dell’Università Agraria di Tarquinia, del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi dell’Insubria.

La manifestazione si aprirà sabato 7 marzo alle 16.00 presso la Biblioteca Comunale Vincenzo Cardarelli con una conferenza a ingresso libero dedicata alle indagini archeologiche condotte nell’area del tempio etrusco e al rapporto tra architettura sacra e fenomeni astronomici nel mondo etrusco.

Gli interventi degli studiosi e la diretta streaming

All’incontro interverranno gli archeologi Giovanna Bagnasco Gianni e Antonio Paolo Pernigotti, insieme al ricercatore Giulio Facchetti dell’Università degli Studi di Milano. Previsto anche l’intervento del fisico Giulio Magli, docente di archeoastronomia al Politecnico di Milano. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della biblioteca, permettendo di seguire gli approfondimenti scientifici dedicati al complesso archeologico dell’Ara della Regina.

Visita all’alba per l’allineamento solare al tempio etrusco

La manifestazione proseguirà domenica 8 marzo con uno degli appuntamenti più attesi: alle 6.00 è prevista una visita guidata gratuita al sito archeologico per assistere al tradizionale allineamento tra il sorgere del sole e il monumentale basamento del tempio etrusco. L’evento, che unisce archeologia, astronomia e valorizzazione del patrimonio culturale, richiede la prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo: antonio.pernigotti87@gmail.com.