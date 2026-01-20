Tarquinia celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale: il programma del 20 gennaio

Tarquinia si appresta a celebrare San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale, con una giornata solenne in programma martedì 20 gennaio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Tarquinia, rappresenta un appuntamento di rilievo civile e istituzionale, concepito come momento di incontro tra istituzioni, mondo scolastico e cittadinanza. La manifestazione prenderà avvio in piazza San Giovanni con il raduno dei mezzi della Polizia Locale, per poi proseguire con la celebrazione della santa messa presso la chiesa di San Giovanni, seguita dalla benedizione dei mezzi in dotazione al Corpo.

Cerimonia civile e valorizzazione del Corpo

La giornata proseguirà con la cerimonia civile nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, durante la quale si terrà il giuramento dei nuovi agenti recentemente assunti e l’attribuzione dei nuovi gradi ad alcuni operatori, come riconoscimento dell’impegno e della professionalità dimostrata nel servizio alla comunità. Nel corso della cerimonia sono previsti gli interventi del sindaco Francesco Sposetti e del comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna, che rivolgeranno un saluto alle autorità, agli studenti e ai cittadini presenti.

Mostra storica e coinvolgimento delle scuole

La ricorrenza sarà arricchita da un’esposizione di fotografie, documenti e materiali legati alla storia della Polizia Locale di Tarquinia, offrendo l’occasione per ripercorrere l’evoluzione del Corpo e il suo ruolo nel tempo. Particolare spazio sarà dedicato anche ai disegni realizzati dai bambini delle scuole primarie, frutto di un percorso educativo condiviso con la Polizia Locale. Saranno esposti elaborati dell’anno scolastico in corso e una selezione di quelli dello scorso anno, a testimonianza di un progetto che ha rafforzato nel tempo il dialogo tra istituzioni e scuola. La partecipazione degli alunni rappresenta un momento significativo di educazione civica, volto a promuovere i valori della legalità, del rispetto delle regole e del servizio alla collettività.