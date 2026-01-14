Tarquinia celebra Sant’Antonio Abate: il programma dei festeggiamenti 2026

La Città di Tarquinia celebra nel gennaio 2026 i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, venerato nella Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano. Il programma si apre con il triduo di Sant’Antonio, in calendario mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 gennaio alle ore 17.30, con momenti di preghiera che si concluderanno con la benedizione e la distribuzione del pane di Sant’Antonio. Sabato 17 gennaio è prevista la festa liturgica con la Santa Messa solenne alle ore 16.30, seguita dalla processione per le vie del centro cittadino e dalla benedizione delle campagne, accompagnata da spettacolo pirotecnico.

Processione e tradizione nel centro storico

La processione di sabato 17 gennaio attraverserà piazza San Giovanni, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via XX Settembre e via Carducci, con arrivo in piazza Belvedere, dove avverrà la benedizione. La statua del Santo sarà poi accolta nella chiesa storica a lui dedicata, oggi tempio ortodosso. Alla cerimonia prenderà parte la Banda Musicale Giacomo Setaccioli, confermando il forte legame tra la celebrazione religiosa e la tradizione civica cittadina.

Domenica 18 gennaio tra cavalli, animali e festa popolare

Domenica 18 gennaio la festa prosegue con il momento più popolare delle celebrazioni. Alle ore 10.15 è in programma il raduno dei cavalieri e delle dame a cavallo alla barriera San Giusto, seguito alle 10.45 dalla partenza della sfilata con il carro della contrada Sant’Antonio lungo il tradizionale itinerario cittadino. Alle ore 11.45, in piazza Belvedere, si terrà la benedizione degli animali, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, spazio alla festa popolare in piazza San Giovanni con animazione per bambini, lotteria e momenti conviviali, mentre alle 17.00 è prevista l’accensione del fuoco di Sant’Antonio. I festeggiamenti si concluderanno alle 17.30 con la Santa Messa solenne e l’omaggio alla reliquia del Santo, accompagnata dalla Cappella Musicale del Duomo di Tarquinia.