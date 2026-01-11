Tarquinia celebra una delle sue feste più belle, tra “Corri per la Befana” e la Befana dei Vigili del Fuoco

Domenica 11 gennaio 2026 Tarquinia ha celebrato “Corri per la Befana”, una delle manifestazioni più longeve e partecipate del calendario cittadino. L’evento, organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con l’Atletica 90 Tarquinia, ha coinvolto bambini dai 0 ai 12 anni in una corsa non competitiva attraverso le vie del centro storico. Dopo le iscrizioni, i piccoli partecipanti hanno preso parte all’iniziativa in un clima di festa, con famiglie e accompagnatori al seguito, confermando il forte valore aggregativo dell’appuntamento.

Il valore solidale dell’iniziativa

Come da tradizione, l’aspetto sportivo si è affiancato a quello solidale. Al termine del percorso, a tutti i bambini è stato consegnato un giocattolo, mentre l’intero ricavato delle iscrizioni è stato devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Tarquinia. Un gesto che, da oltre tre decenni, caratterizza “Corri per la Befana” come un’iniziativa capace di coniugare divertimento, partecipazione e attenzione verso il sociale.

La Befana dal campanone e il lavoro di squadra

A chiudere la mattinata è stato la spettacolare discesa della Befana dalla torre dell’orologio del Comune, resa possibile dai Vigili del Fuoco di Viterbo, accolta da applausi e sorrisi di bambini e famiglie. La riuscita dell’evento è stata garantita dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio, tra cui Croce Rossa Italiana, AEOPC, Vigili del Fuoco, gruppo Troppo Forti e numerosi volontari, confermando “Corri per la Befana” come un appuntamento capace di rafforzare il senso di comunità e di trasmettere una tradizione che continua a coinvolgere generazioni diverse.