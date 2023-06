Tarquinia, centinaia di cittadini ieri al Concertone in difesa dell’Ospedale

Una festa, nonostante la pioggia, “anche se la vera festa sarà quando avremo davvero raggiunto il nostro obiettivo: la difesa dell’Ospedale di Tarquinia”: quello di ieri è stato un pomeriggio speciale alla Cittadella di Semi di Pace, che ha ospitato il Concertone promosso dal comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia”.

Dopo la manifestazione che qualche mese fa animò Tarquinia, segnando l’inizio di un percorso che ha permesso al comitato di ottenere il sostegno dei nove sindaci del distretto e sedersi, assieme a loro, al tavolo con i vertici ASL, ieri è stata la volta di un’altra iniziativa di aggregazione, stavolta più festosa.

E mentre tra il folto pubblico spuntavano a momenti alterni gli ombrelli per ripararsi dalla pioggia intermittente, sul palco si alternavano artisti ed emozioni musicali. Il coro Etruschorus-Maria Laura Santi, Gabriele Ripa, Martina Maggi, Francesco Trebini, Michele Mainardi e Giacinto Mazzola hanno via via strappato gli applausi dei presenti, così come le poesie recitate da Fabio Biagiola. Infine, chiusura rock con le band dei ragazzi della scuola di musica Sonus di Tarquinia.

“Ecco cosa può fare l’unione dei cittadini e delle persone. – le parole dal palco per raccontare la battaglia, che continua, in difesa dell’Ospedale – Da solo nessuno avrebbe potuto fare quanto è stato fatto in questi mesi, ma non ci fermiamo”.