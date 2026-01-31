Tarquinia, confronto tra Comune, imprese e scuola sul futuro dell’Istituto Alberghiero di Montalto

Si è svolto lo scorso 29 gennaio, nella sala consiliare del Comune di Tarquinia un confronto tra istituzioni, mondo del commercio e scuola con l’obiettivo di rafforzare e rendere più aderente alle esigenze del territorio il percorso formativo dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro. Dal prossimo anno scolastico, l’istituto entrerà ufficialmente a far parte dell’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. Alla riunione hanno partecipato l’assessore allo sviluppo economico Andrea Andreani, operatori commerciali del territorio e la dirigente scolastica Laura Piroli.

Le prospettive per la formazione alberghiera

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come il passaggio dell’Istituto Alberghiero sotto la guida del Cardarelli rappresenti un’opportunità significativa, ma anche una sfida, legata alla necessità di costruire un’offerta formativa sempre più vicina alle reali esigenze del mercato del lavoro. La dirigente scolastica Laura Piroli ha sottolineato l’importanza del confronto costante con istituzioni e tessuto produttivo locale per sviluppare percorsi formativi efficaci, in grado di offrire agli studenti competenze immediatamente spendibili e rispondenti ai bisogni del territorio.

Le proposte di commercianti e istituzioni

Dai commercianti e ristoratori presenti sono arrivati contributi concreti, in particolare sulla necessità di fornire agli studenti certificazioni fondamentali come HACCP e corsi sulla sicurezza, oggi indispensabili per l’ingresso nel settore della ristorazione. È emersa inoltre la proposta di coinvolgere gli studenti nelle iniziative e negli eventi promossi dal Comune, trasformandoli in occasioni di formazione sul campo. Tra le ipotesi avanzate anche la partecipazione a manifestazioni di rilievo come il Divino Etrusco, affiancando professionisti del settore per consentire agli studenti di acquisire esperienza pratica. L’assessore Andrea Andreani ha evidenziato come il valore dell’incontro risieda nella connessione tra offerta formativa e bisogni delle imprese, sottolineando l’importanza di adeguare le competenze a un mercato in continua evoluzione.