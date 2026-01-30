Tarquinia, contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione: avviso pubblico 2025

Il Comune di Tarquinia rende noto che, con l’Avviso pubblico prot. n. 3255/2026, sono state avviate le procedure per la concessione di contributi integrativi destinati al pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2025. Il provvedimento è rivolto ai cittadini che abitano in alloggi condotti in locazione e che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e specificati nell’avviso ufficiale.

Destinatari e modalità di presentazione delle domande

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso allegato, secondo quanto stabilito dal bando comunale. Le richieste di contributo possono essere inoltrate al Comune di Tarquinia a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso, utilizzando le modalità indicate nella documentazione ufficiale, che disciplina criteri di accesso, condizioni economiche e parametri di valutazione.

Scadenze e termini da rispettare

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 6 marzo 2026. Oltre tale data non saranno ammesse richieste di contributo. L’amministrazione comunale invita gli interessati a consultare con attenzione l’avviso pubblico per verificare i requisiti richiesti e le modalità corrette di presentazione della domanda.