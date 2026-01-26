Tarquinia, crolla nella notte un muro di contenimento in via della Tuscia – FOTO e VIDEO

Un crollo si è verificato nella notte a Tarquinia, intorno alle 4.50, in via della Tuscia, nel pieno centro della città: a cedere, ance sotto il peso delle forti piogge della nottata e dei giorni precedenti, è stato il muro di contenimento di una serie di abitazioni, che ha trascinato con sé anche una parte del giardino di una proprietà privata sovrastante, finendo sul tratto di strada senza uscita che raggiunge le abitazioni più in basso. Fortunatamente non si registrano feriti, anche perché al momento del cedimento non transitavano veicoli né passanti nella zona.

Area già oggetto di interventi provvisori

Foto dei mesi scorsi che mostra la puntellatura provvisoria

Il tratto di muro interessato dal crollo risultava già sottoposto a un intervento di contenimento provvisorio. Secondo quanto emerso, da tempo nella zona sarebbe in corso un contenzioso che coinvolge alcuni residenti, il Comune di Tarquinia e la società Talete, proprio in relazione alla necessità di un intervento strutturale definitivo di cui da anni si cerca di individuare a chi spetti la soluzione. Alcuni residenti, a tal proposito, sottolineano come più volte avessero sollecitato una migliore messa in sicurezza, proprio perchè la puntellatura con le travi di legno appariva troppo precaria e adatta solo a tamponare nel breve termine, non per durare anni.

Interventi di messa in sicurezza

Dalle prime ore del mattino sono intervenuti le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a transennare l’area per impedire il passaggio, consentendolo solo ai residenti. I vigili del fuoco hanno inoltre effettuato verifiche sulla stabilità delle abitazioni sovrastanti, accertandone la sicurezza: al momento non si è resa necessaria alcuna evacuazione.

