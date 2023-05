Tarquinia, Dafne Capitani, Carlotta Parrucci e Luca Pandolfi protagonisti alle Regionali studentesche di atletica a Roma

Ottimi risultati per i ragazzi di Atletica ‘90 Tarquinia impegnati, nei giorni scorsi, alle Finali Regionali dei giochi studenteschi alo stadio Paolo Rosi di Roma.

Dopo aver strappato il pass per la qualificazione vincendo la fase provinciale, gli allievi Dafne Capitani e Luca Pandolfi per il triennio delle scuole superiori e la cadetta Carlotta Parrucci per le scuole medie sono tornati in pista sui mille metri nel celebre impianto romano all’Acquacetosa.

Secondo posto per Dafne, che ha fissato in 3’10″21 il proprio primato personale sulla distanza, e per Carlotta, capace di un 3’22″27, quarta piazza per Luca, anche lui al record personale con 2’42″75.

Per i tre continua l’attività su pista, ora a livello federale, prima con la presenza al Trofeo Bravin ( a Roma quindi, per Dafne e Luca, con i Campionati Regionali Allievi: l’occasione per raccogliere in pista i giusti risultati e riscontri cronometrici frutto del lavoro svolto in quest’ultimo periodo con sacrificio e dedizione.