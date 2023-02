Tarquinia, dal consiglio dell’Università Agraria un punto sulla situazione debitoria

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Il punto sulla situazione finanziaria dell’Università Agraria: il Presidente Alberto Tosoni ha messo il microfono ai tecnici, facendo parlare direttamente i consulenti professionisti che si occupano dei conti. Una scelta diversa dal consueto, che si è rivelata vincente.

Massima trasparenza e dati puntuali e certificati, dunque, i protagonisti del secondo CDA dell’Agraria, convocato questo lunedì dal Presidente del Consiglio Maurizio Perinu in sessione straordinaria.

Innanzitutto dei chiarimenti doverosi sulle accuse apparse sui giornali nelle scorse settimane: gli incarichi affidati per i servizi di consulenza del lavoro e finanziario, come riportato nelle delibere pubbliche, siano di circa 20.000 euro complessivi annui, e non 70.000 come paventato da qualcuno.

I debiti dell’Ente sono stati illustrati dal consulente finanziario incaricato, per evitare dubbi e pareri discordanti: ed è stata evidenziata una riduzione dei debiti nell’ultimo anno. Per precisa volontà dello stesso Tosoni, inoltre, i professionisti incaricati saranno a disposizione di tutti i consiglieri per eventuali chiarimenti e delucidazioni anche in futuro.

Sostanzialmente da questo Consiglio è emerso che, oltre al peso esattoriale dovuto alle numerose sanzioni ed ai pagamenti non effettuati, la situazione debitoria dell’Università Agraria derivi purtroppo anche dalla mancata denuncia e pagamento dei contributi dei dipendenti nel periodo precedente all’amministrazione Borzacchi.

Il Presidente Tosoni ha confermato la volontà di aderire, per quanto possibile, a tutte le misure introdotte dalla nuova legge finanziaria in merito alla definizione agevolata per le cartelle esattoriali, provando ad ottenere il maggior risparmio possibile nel pagare i debiti. Da sottolineare anche le parole del consigliere Marcello Maneschi, che ha definito questa amministrazione un palazzo di vetro trasparente, aperta a qualsiasi chiarimento e confronto, in linea con quanto detto anche in campagna elettorale.