Tarquinia, dal Ministero dell’Interno arrivano 200.000 euro per attività turistiche e culturale

Nuovo finanziamento di 200.000 Euro per l’Assessorato alla Cultura e Turismo destinato alle attività culturali e turistiche, questa volta dal Ministero dell’Interno.

Il contributo è stato assegnato lo scorso 22 dicembre con decreto della Direzione Centrale Finanza locale in seguito alle valutazioni della commissione incaricata per la valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali che avevano partecipato la scorsa primavera all’avviso pubblico destinato ai comuni classificati come città d’arte.

L’avviso pubblico aveva l’obiettivo di rilanciare le attività culturali e nello specifico quelle dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico dopo il periodo pandemico, cercando di sostenere i comuni con popolazione inferiori ai 60.000 abitanti che avevano subito, tra il 2019 ed il 2020, una perdita di presenze turistiche superiore alle 50.000 unità.

Il Comune di Tarquinia aveva candidato il progetto “Tarquinia occhio del mondo”, dedicato all’opera di Roberto Sebastian Matta, incentrato principalmente sulla valorizzazione e la fruizione dei monumenti del centro storico e delle tombe dipinte non sempre aperte al pubblico e sull’attivazione, al secondo piano di Palazzo Bruschi Falgari, del Museo delle Arti Visive, pensato come spazio dinamico per ospitare sia collezioni permanenti sia esposizioni temporanee.

Il progetto, per rispondere adeguatamente ai criteri previsti dall’avviso del Ministero dell’Interno, prevede attività formative per professionisti del settore culturale e ricettivo, oltre che per le scuole del territorio; la realizzazione di nuovi prodotti video ed a contenuto tecnologico per la divulgazione del patrimonio; l’allestimento di ulteriori esposizioni a Palazzo Bruschi Falgari dedicate alle arti contemporanee; seminari e percorsi di formazione destinati agli operatori culturali sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione dell’offerta culturale per disabili; la realizzazione di un piano di comunicazione per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività espositive previste.

“Si tratta di un progetto che vuole includere tutte le istituzioni presenti sul territorio comunale per attivare itinerari di fruizione del patrimonio storico-artistico ed il potenziamento e la fruibilità delle collezioni museali presenti. Una percorso che verrà attuato anche tramite un programma di aperture straordinarie coordinato con tutti i soggetti che gestiscono i beni storico-artistici della nostra città.

In poco tempo abbiamo messo delle basi importanti per dare impulso alle città. Gli anni del covid se da un lato ci hanno tolto tanto, dall’altro ci hanno insegnato un nuovo modo di fare promozione e cultura che ha trovato la sua realizzazione nei fondi che abbiamo intercettato. “ – dichiara l’assessore alla cultura Martina Tosoni.

Anche questo progetto si pone in linea di continuità con quanto previsto dal finanziamento ricevuto attraverso il bando Pnrr per l’abbattimento delle barriere sensoriali e cognitive della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico e con l’attivazione di nuovi servizi culturali per la città, in particolare con l’apertura del secondo piano di Palazzo Bruschi Falgari ed il suo completamento quale palazzo della cultura.