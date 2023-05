Tarquinia, dall’Università Agraria l’invito alla cittadinanza a sostenere gli scavi alla Civita

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

I Consiglieri dell’Università Agraria di Tarquinia Fabio Gagni ed Andrea Ortenzi invitano la cittadinanza a sostenere gli scavi alla Domus del Mitreo, alla Civita. In un video postato sul canale Instagram dell’Ente, infatti, i due consiglieri si sono prestati al gioco assieme ad uno studente dell’Università di Verona, per diffondere la notizia della raccolta di fondi. A spiegarlo, il Consigliere Fabio Gagni: “Quando ho visto gli appelli a mezzo social di questo giovane intraprendente ho pensato subito di sostenere la sua causa, ed anche Andrea ha sposato la mia visione con positività. Damiano Berlato, monteclarense, classe 2000, è un giovane che si è impegnato con grande forza per raggiungere quello che da sempre è stato il suo obiettivo: diventare archeologo. Proprio per questo ha già preso parte a diverse campagne di scavo. Questa campagna di profunding ci sembra un’ottima idea, ed è palese che, aiutando l’Università di Verona a scavare e conferendo notorietà alla loro opera, si aumenti anche il prestigio di Tarquinia”. Il Consigliere Gagni si è dichiarato davvero entusiasta: “Spero sia la prima di molte collaborazioni. Damiano già da tempo sta scavando a Tarquinia, coordinato dal professor Attilio Mastrocinque”.

Alla missione archeologica bastano anche 5 euro: se ognuno nel suo piccolo facesse qualcosa, si potrebbero ottenere enormi risultati. Inoltre, durante lo scavo che si terrà a settembre, sarà possibile, dopo una giusta donazione, essere guidati nello scavo archeologico dal personale e, per chi ha una assicurazione e una visita medica adeguata, ci sarà l’opportunità di partecipare per un giorno allo scavo!

Il link per la campagna, che si chiama “Tarquinia, la città romana da scoprire” è https://gofund.me/ccce3158 e si svolge su gofundme.