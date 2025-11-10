Tarquinia, domani l’ultimo saluto a Vincenzo Fava: il ricordo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord

Riceviamo dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord e pubblichiamo

“Partecipiamo al dolore della famiglia Fava di Tarquinia per la scomparsa dell’amico Vincenzo che, prematuramente, ha lasciato la vita terrena quest’oggi. Così Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord che, anche a nome del Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti ha aggiunto – Vincenzo Fava, imprenditore agricolo affermato e persona di riferimento per generazioni di agricoltori della zona di Tarquinia e non solo, è stato anche apprezzato Presidente del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca (oggi Consorzio di Bonifica Litorale Nord a seguito della fusione) dal 2012 al 2016 ruolo che ha svolto con competenza, disponibilità, passione e diligenza e con innato senso di dovere che ha permesso di traguardare importanti obiettivi per i Consorziati e l’Ente.