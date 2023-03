Tarquinia, domani mattina una puntata speciale di Piazza Digitale in diretta dalla manifestazione in difesa dell’ospedale

Domani è il giorno della manifestazione in difesa dell’Ospedale di Tarquinia: come annunciato nei giorni scorsi, il gruppo spontaneo e apolitico “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia” ha promosso l’organizzazione di un evento che domattina alle 10 radunerà partecipanti sotto il Comune della città tirrenica per marciare pacificamente sino al nosocomio, per mostrare la propria determinazione nel difendere la strutture cittadina.

Per l’occasione, lextra.news proporrà una diretta speciale con Piazza Digitale: Fabrizio Ercolani sarà in studio mentre Stefano Tienforti sarà al corteo per proporre in diretta gli eventi della manifestazione e i commenti a caldo. L’appuntamento sulla pagina Facebook de lextra.news è dalle 10 e 15.