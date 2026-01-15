Tarquinia, domani venerdì 16 gennaio Moà presenta Bouquet: l’intervista esclusiva

Un racconto che va oltre la presentazione di un disco. In questa intervista Moà ripercorre le tappe del proprio percorso umano e artistico: dalle origini musicali all’innamoramento precoce per la musica, dalle influenze che ne hanno plasmato il linguaggio sonoro fino all’esperienza del busking, vissuta come palestra di crescita e confronto diretto con il pubblico.

La chiacchierata attraversa il passaggio dall’artista di strada all’artista di palco, mettendo in luce un cammino fatto di ascolto, sperimentazione e identità costruita nel tempo. Ampio spazio è dedicato a Bouquet, il nuovo lavoro discografico: la genesi dell’album, il significato del titolo, il filo conduttore che lega i brani e la scelta di una narrazione musicale coerente e personale.

Un focus particolare riguarda il rapporto con l’etichetta Musa Factory e l’importante traguardo della pubblicazione non solo sulle piattaforme digitali, ma anche in formato fisico, su CD e vinile. Un passaggio simbolico che segna una nuova fase del percorso artistico di Moà, raccontata con autenticità e consapevolezza.

Moà presenterà Bouquet dal vivo venerdì 16 gennaio al Teatro Comunale Rossella Falk di Tarquinia.

Per la serata sono disponibili gli ultimi biglietti.