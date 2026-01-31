Tarquinia, domenica 1 febbraio la pulizia della spiaggia Spinicci-Pian di Spille

Si terrà domani, domenica 1 febbraio 2026, con inizio alle ore 10, la pulizia della spiaggia Spinicci – Pian di Spille organizzata da Fare Verde, gruppo locale di Tarquinia. L’evento rientra nella campagna nazionale “Il mare d’inverno”, giunta alla 35ª edizione, dedicata alla tutela e alla salvaguardia delle spiagge durante la stagione invernale.

Appuntamento e modalità di svolgimento

Il ritrovo è fissato all’ingresso dell’agriturismo Podere Giulio, lungo la strada provinciale Litoranea, al chilometro 1.500. L’iniziativa era inizialmente prevista per lo scorso fine settimana, ma è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I volontari provvederanno a fornire a ciascun partecipante sacchetti e guanti per la raccolta dei rifiuti lungo l’arenile.

Il messaggio dei volontari

Attraverso questa iniziativa, Fare Verde Tarquinia intende ribadire l’importanza della spiaggia e del mare come elementi fondamentali dell’ambiente naturale. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e partecipanti sul valore dell’arenile, che non deve essere considerato esclusivamente come luogo di balneazione estiva, ma come parte integrante di un ecosistema da rispettare e proteggere durante tutto l’anno.