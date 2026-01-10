Tarquinia, domenica 11 gennaio il recupero di “Corri per la Befana” e del Presepe Vivente

Domenica 11 gennaio Tarquinia torna ad animarsi con il recupero di due eventi simbolo dell’Epifania, rinviati nei giorni scorsi a causa del maltempo. Dopo il rinvio del 6 gennaio, si svolgerà infatti “Corri per la Befana”, la storica corsa non competitiva dedicata ai bambini, e sarà recuperato anche il Presepe Vivente, che trasformerà il centro storico in un suggestivo scenario di tradizione e partecipazione. Gli appuntamenti sono promossi dal Comune di Tarquinia insieme alle associazioni locali e con il supporto dei volontari.

“Corri per la Befana”: sport, solidarietà e animazione

L’appuntamento con Corri per la Befana è fissato alle ore 10.30 in Piazza Giacomo Matteotti, dove avranno luogo le iscrizioni alla corsa non competitiva riservata ai bambini da 0 a 12 anni. La partenza è prevista alle ore 11.30, con un percorso che attraverserà le vie del centro cittadino, favorendo la partecipazione di famiglie e piccoli runner. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con Atletica ’90 Tarquinia, unisce sport, socialità e festa. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Tarquinia, confermando il forte valore solidale della manifestazione. A tutti i partecipanti sarà consegnato un premio all’arrivo, un giocattolo per rendere la giornata ancora più speciale.

Befana dei Vigili del Fuoco, Presepe Vivente e sicurezza

A chiudere la mattinata, alle ore 12, è previsto il tradizionale appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco, che scenderà dalla torre dell’orologio del Palazzo Comunale per salutare bambini e famiglie. Nel pomeriggio, nel borgo di Tarquinia, si terrà anche il recupero del Presepe Vivente, con l’allestimento delle scene della Natività e la partecipazione di figuranti, cittadini e gruppi locali, un evento molto atteso che valorizza la tradizione e l’identità culturale della città (qui le modifiche alla viabilità).

La riuscita della giornata è resa possibile grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile, dell’AEOPC, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, impegnati nel garantire sicurezza e regolare svolgimento di tutte le attività.