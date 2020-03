Tarquinia, domenica 22 marzo si dona il sangue con Avis

Riceviamo dall’Avis Tarquinia e pubblichiamo

L’associazione volontari italiani del sangue, sezione di Tarquinia, comunica che domenica 22 marzo 2020, dalle 8 alle 13, sarà possibile donare il sangue grazie all’autoemoteca messa a disposizione dall’Avis provinciale.

L’appuntamento è nel piazzale dell’ospedale di Tarquinia. Chi vuole donare deve comunicare preventivamente la disponibilità, telefonando al numero 392.4299165.

“Saranno messe in atto tutte le precauzioni – rassicura Massimiliano Bellini, presidente dell’Avis tarquiniese – le donazioni saranno scaglionate e i donatori sosteranno, a debita distanza gli uni dagli altri, in un’area appositamente attrezzata. Per garantire uno svolgimento ordinato delle donazioni, invito tutti a contattarmi telefonicamente per concordare l’orario. In questo momento di particolare emergenza è molto importante donare il sangue – prosegue Bellini – l’Avis, fedele al suo compito istituzionale, sta facendo la sua parte. Questo appello non è diretto solo ai donatori abituali, ma anche a chi non ha mai donato il sangue o in passato lo ha fatto saltuariamente.

Mi rivolgo in particolare ai giovani – conclude Bellini – l’Italia e il mondo intero stanno attraversando una grave emergenza dovuta all’epidemia di Coronavirus e i giovani, da sempre, sono il motore della riscossa nazionale.”

Avis Tarquinia