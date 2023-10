Tarquinia, domenica alla Roccaccia mattinata di sport tra Etruscan Race, ciclocross e la camminata solidale nel bosco aperta a tutti

Appuntamento con lo sport, domenica, alla Roccaccia a Tarquinia, sia con lo spettacolo delle gare OCR e di ciclocross che con l’opportunità di godere una camminata negli splendidi scenari della zona.

La Asd Etruscan Castle, in collaborazione con SP Tarquinia e UNVS, domenica 8 ottobre, in contemporanea alle gare OCR Etruscan Race FIOCR valida per i Campionati Europei e Mondiali 2024 e gara Ciclocross tappa del Calendario Regionale, organizza la Camminata nel bosco della riserva della Roccaccia. La partenza per un percorso di circa 9 km è dalla linea di partenza delle gare. Ritrovo e registrazione alle ore 8,30. Per le iscrizioni si può scrivere ad asdetruscancastle@gmail.com specificando “Camminata etrusca”: contributo minimo di € 5 a persona esclusi bambini direttamente al ritrovo. L’intero incasso verrà devoluto alla Croce Rossa che parteciperà alla camminata.