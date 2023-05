Tarquinia, dopo la revoca parla Martina Tosoni: “Sempre rispettato il diktat politico. Lascio mesi di programmazione già pronta”

Riceviamo da Martina Tosoni e pubblichiamo

Ho ricevuto, in data 15 maggio 2023, il decreto Sindacale con il quale vengo revocata dall’incarico di Assessore affidatomi in data 26 maggio 2019. Una decisione motivata con comportamenti non in linea con gli indirizzi del Sindaco.

A un anno dalle elezioni amministrative il mio mandato termina e si chiude per me l’era Giulivi, un’amministrazione che in gran parte ho creato anche io e che in qualche modo apparterrà sempre al mio percorso.

Ho appreso con rammarico dal decreto sindacale che il mio comportamento non è stato, secondo il Sindaco, del tutto in linea con gli indirizzi politico-amministrativi e che questo avrebbe comportato una tale mancanza di fiducia nei miei confronti da avere riflessi negativi sull’attuazione del programma politico. Una decisione, la sua, vista da molti come una mossa pre-elettorale che, però ,non ha tenuto conto di molti aspetti, soprattutto sociali e programmatici data la stagione imminente in arrivo.

Essendo nata all’interno di due famiglie che si sono sempre occupate di politica e cresciuta vicino a due persone che della buona politica hanno fatto la loro missione principale, conosco perfettamente i meccanismi di questo mondo e non me ne stupisco, ma visto che Lei ha sempre detto di non essere un Sindaco politico, a maggior ragione sono rimasta stupita di questa Sua impulsiva decisione.

Anche se io avrei mantenuto fede al mio impegno e alla mia responsabilità fino alla fine, come del resto ho sempre fatto, concordo con Lei che sia giusto dividersi quando non c’è più il termine di confronto, la voglia, la lungimiranza di rivedere delle scelte amministrative che nel tempo hanno dimostrato non essere sempre di aiuto alla cittadinanza, o essere motivo di forte dissenso popolare di cui non ha mai voluto prendere atto.

Concordo con lei che probabilmente io non ero più in linea con i suoi indirizzi, perché pur non rinnegando in alcun modo il lavoro di questi anni svolto fianco a fianco a Lei non riuscivo più a capire il gioco di forza, il punto preso a prescindere su alcuni argomenti, il cambiamento delle condizioni politiche non sempre inclusivo, l’agire talvolta disorganico, il non poter riflettere a voce alta su alcuni argomenti fondamentali per proseguire con Lei in un comune intento progettuale che, di certo, non rinnegava le scelte amministrative passate, ma che avrebbe sicuramente disteso i toni popolari e agevolato un nuovo futuro di questa amministrazione.

Voglio ribadire a chiare note che non ho alcun interesse oggi a buttarmi nella mischia, a fare guerre, a fomentare contrasti o a volerLa sfidare, anche se Lei con i suoi comportamenti e la sua scelta vorrebbe darmene motivi. Il mio unico interesse è sempre stato ed è tutt’ora quello di fare tanto per il mio paese e di farlo bene e con passione.

Perciò, nonostante i suoi modi, io Le devo dire grazie! Perché le deleghe che in questi anni ho seguito, quelle che Lei mi ha poi revocato, sono quelle in cui ho dimostrato di avere più capacità, che hanno portato risultati importanti per Tarquinia e per l’Amministrazione di cui Lei è Sindaco, non ultimo l’aver ottenuto finanziamenti per oltre un milione di euro, cifra che il comune mai prima d’ora aveva ottenuto sulla promozione turistica. E se tutto questo è stato possibile è perché ho avuto a fianco una squadra fatta di persone che hanno a cuore solo il bene della città, soprattutto un ufficio composto da funzionari che stimo profondamente e che ringrazio. Assieme abbiamo lavorato sostenendoci a vicenda, perchè ogni successo non arriva mai da solo. Come del resto ogni sconfitta.

Mi sento dunque in dovere di ricordare che questa Amministrazione, caro Sindaco, nacque da un progetto suo quanto mio e di tutti coloro che, partecipando alla sua elezione sin dall’inizio, si sono impegnati seriamente e con dedizione per rendere il programma elettorale attuabile e concreto. Un progetto fatto di molte persone anche al di fuori di quei banchi, ma che oggi evidenzia una disconnessione proprio con gli stessi e un avvicinamento improvviso ad altri personaggi che fino a ieri lei stesso aveva quasi bandito dal palazzo.

Perciò constato, purtroppo, che oggi l’individualismo è divenuto l’elemento caratterizzante di una politica che invece necessiterebbe di essere coesa e compatta. Spero di vedere comunque concretizzati i propositi fatti durante la campagna elettorale, affinché non vengano disattese le aspettative e le esigenze dei cittadini, e spero che si lavori sempre nella direzione dell’unità e del confronto politico costruttivo.

Non nego che a volte, proprio per la nostra stretta vicinanza, in questi anni ho avvertito difficoltà con alcuni componenti di questa maggioranza, pur volendo lasciare sempre aperto il confronto anche con chi sembrava seguire un percorso diverso dalle linee che proprio Lei dettava. Ed è forse anche per questo che in molti, oggi, sono qui a chiedersi se le motivazioni di questa revoca non siano state determinate da cattivi consigli o da scelte istintive.

Resta il fatto che io ho sempre pensato che confondere l’autorità con l’autorevolezza, il rispetto con il servilismo, la stima con l’obbedienza sia un segno di debolezza, un atto che nessun politico dovrebbe mai compiere. Ho sempre pensato che un uomo che sceglie di fare politica debba trovare ogni giorno una sintesi perfetta fra la propria umanità e l’operato politico, perché ciò che rimane dopo ogni esperienza vissuta è solo il valore umano. Ho sempre pensato che un uomo politico non deve avere paura ad ammettere di esserlo, perché la politica quella vera è una cosa bella, dove il consenso viaggia di pari passo ai valori, ai principi, ai risultati e alla stima dei cittadini e delle persone che si hanno affianco.

Anche se risulta dunque difficile comprendere questa scelta, io sono serena, forte e onorata di avere servito Tarquinia, di avere lavorato duramente in questi anni, di aver rispettato sempre il diktat politico, di aver dato priorità alla missione per la quale Lei mi aveva nominata, di aver contribuito a tenere unita come ho potuto una squadra, anche nei momenti più difficili, onorando con il mio impegno e quello della mia famiglia gli appuntamenti elettorali, subendo a volte “malelingue, manifestazioni di odio e colpi bassi” che ho sempre incassato, nell’ottica di mettere in salvo principalmente l’Amministrazione di cui Lei è ancora il Sindaco e tutelare unicamente la sua figura.

Voglio concludere questo mandato in primis ringraziando tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto e motivato, anche in questi giorni, e che hanno condiviso con me questo percorso. Ringrazio chi mi ha criticato e, con le critiche, aiutato a crescere, gli uffici comunali, le associazioni, ogni persona incrociata sul mio cammino, la mia famiglia che mi è sempre stata accanto, con rispetto ed educazione.

Ringrazio l’Amministrazione e il Sindaco per la fiducia, per l’esperienza, per ciò che ho imparato e che mi servirà in futuro. E proprio al Sindaco lascio il mio passaggio di consegne di quelle deleghe che per anni ho amministrato, un ultimo regalo a questa amministrazione – di cui non faccio più parte ma a cui voglio comunque bene e che in qualche modo farà parte del mio percorso – e un “non ultimo” regalo alla città che amo.

E questo in virtù dei principi di collaborazione e rispetto per le associazioni proponenti, con cui ho mantenuto un dialogo costante durante questi anni anche nei mesi precedenti alla mia revoca, e al fine di agevolare l’attuazione della programmazione estiva e annuale, con il solo scopo di continuare a lavorare, se pur unicamente da cittadina, ma sempre per il bene della città e della comunità in cui vivo, che ho amministrato per molti anni e che si appresta a vivere una stagione importante quale quella estiva (la seconda estate post limitazioni dettate dall’epidemia di Covid-19), stagione che sarà determinante per il tessuto commerciale e turistico della città, degli operatori della filiera e di tutte le realtà del settore.

Considerato che tale documento è stato concordato anche verbalmente anche con le associazioni che intendevano organizzare gli eventi e le manifestazioni estive e non solo, ritengo necessario mettere per iscritto la programmazione che con il settore IV e le realtà associative avevamo informalmente delineato. Programmazione che doveva essere in ultima istanza poi approvata dalla giunta anche nel rispetto delle esigenze di bilancio attuali e future che spero si traducano comunque in aiuti concreti sia nell’organizzazione che nei contributi economici per la realizzazione delle stesse che, come negli anni precedenti, l’assessorato ha sempre determinato nel rispetto delle previsioni di bilancio e variazioni successive.

Preciso che la pianificazione (non il documento) è stato negli anni ed in questi mesi per molti eventi condiviso con l’assessorato al commercio, agricoltura e prodotti tipici, con cui ho sempre fattivamente collaborato agli obiettivi raggiunti, e che questa è da intendersi come una calendarizzazione delle attività programmate che di seguito riepilogo.

MAGGIO

MOSTRA GRAND TOUR DELLA CERAMICA BUONGIORNO CERAMICA 20 E 21 MAGGIO

2° PIANO PALAZZO BRUSCHI E CENTRO STORICO progetto finanziato dal contributo Pnrr Città d’arte

20 MAGGIO EVENTO MOTOTURISMO ADRIATIC Tarquinia Lido

GIUGNO

5/06 – 30/06 BASKET SUMMER CUP

9-11 GIUGNO LA NOTTE DEI FIORI INFIORATA CORPUS DOMINI – CENTRO STORICO

Progetto realizzato in collaborazione con la Diocesi Civitavecchia Tarquinia

16 GIUGNO FESTA DEL PANE Evento da programmare con collaborazione con attività commerciali del centro storico

21 Giugno Piazza Cavour Serata bollicine Francia Corta evento organizzato con attività commerciali del centro storico

24 Giugno TROFEO LUCIO LORETI – TRAIL DEGLI ETRUSCHI evento sportivo

24 GIUGNO – 16 SETTEMBRE FESTIVAL PAESAGGI DELL’ARTE LUOGHI DELLA CULTURA progetto in parte finanziato da contributo realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico

FESTIVAL da inserire tra Luglio ed Agosto :

BOOPER FESTIVAL centro storico

FERMENTO FESTIVAL festival di musica e birre artigianali Tarquinia

ETRURIA MUSICA FESTIVAL , centro storico e Tarquinia lido

FESTIVAL Hippie – Hippie Market e artisti di strada

CONCERTO DAL TRAMONTO ALL’ALBA Tarquinia Lido e Centro Storico

PICCOLO FESTIVAL ARTISTI DI STRADA TARQUINIA LIDO per Bambini e famiglie

LUGLIO:

1-2 luglio EMOZIONI DEL PASSATO Sfilata di moda centro storico

7 luglio torneo di Burraco Piazza San Martino Comitato San Martino

8 LUGLIO CONCERTO BANDA Giacomo Setaccioli- Centro Storico

14/15 luglio SAGRA DEL MELONE Comitato San Martino Piazza San Martino

21/22 luglio Serata Bollicine TARQUINIA LIDO

FESTA DELLE TRADIZIONI BUTTERESCHE

AGOSTO:

1/6 agosto TORNEO MEMORIAL MATTEO MENEGHETTI Tarquinia Lido

HOLI COLOR FESTIVAL 13 Agosto

14/15 Agosto Parrocchia del Mare Processione e FUOCHI D’artificio

17-20 e 24-26 AGOSTO 2023 DIVINO ETRUSCO Centro Storico

SETTEMBRE:

MOSTRA GUERRINO GAMBELLA referente Elisa Eutizi , programma già inserito nel contributo del bando Pnrr per le città darte 2° PIANO PALAZZO BRUSCHI

3 settembre Gara bici Tarquinia Lido Coppa Cimoroni

CIVITA APERTA

FIERA DEL FUMETTO

IO PITTORE PER CASO

24 settembre TROFEO LUCIO LORETI 10 KM DEL MARE

APERTURE STRAORDINARIE AREE ARCHEOLOGICHE IN COLLABORAZIONE CON PARCO ARCHEOLOGICO E ASSOCIAZIONI programma già inserito nel contributo del bando Pnrr città d’arte

OTTOBRE :

8 ottobre TROFEO LUCIO LORETI evento sportivo Etruscan Race Ocr ,

21/22 ottobre Tappa Unpaved Roads 2023

31 ottobre Halloween city, Le vie del terrore

ESPOSIZIONE ARTISTI CHIESA DI SAN GIACOMO , SAN SALVATORE, TORRIONE MATILDE DI CANOSSA, NECROPOLI, MUSEO

Resta poi appuntare nella stessa come la sottoscritta ha già lavorato da anni e stava completando con l’ufficio i seguenti argomenti, in parte già definiti con protocolli, costituzioni e convenzioni :

NUOVA GUIDA TURISTICA CITTA’ DI TARQUINIA MULTILINGUE

– DMO etruskey

– PROGETTO TARQUINIA NELLE RETI DELLE CITTà MEDIEVALI

– PROTOCOLLO FONDAZIONE LUIGI ROVATI per collaborazione Mostra d’arte sula civiltà etrusca e Tarquinia a Milano

– RIENTRO DEL TRITTICO restaurato di Sebastian Matta con installazione permanente presso Palazzo Bruschi 2 piano

– Murales scuola elementare Bruschi Falgari, Murales presso Ospedale raffigurante immagini del Cristo Risorto, Murales cabina Enel Tarquinia Lido, Murales serbatoio Talete

– RICHIESTA DI FAR TORNARE LA MADONNA DEL LIPPI per esposizione a dicembre

ANNUALITÀ 2024

– Programma VENTENNALE DEL CONFERIMENTO DEL TITOLO UNESCO DELLA NECROPOLI CERVETERI TARQUINIA

– Anniversario DEL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO

– CAMPIONATO MONDIALE CATAMARANI DART 18 ASSOCIAZIONE REFERENTE ASSONAUTICA

Consapevole e certa che l’amministrazione attuale terrà in considerazione ogni mia proposta, ampliando anche l’offerta culturale con nuovi format e appuntamenti che arricchiranno l’estate tarquiniese e non solo, auguro buon lavoro al Sindaco oggi delegato alle deleghe competenti in materia, restando a disposizione per ogni chiarimento o dubbio a riguardo.