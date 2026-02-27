Tarquinia, Enzo Decaro chiude la stagione del Teatro Rossella Falk con “L’avaro immaginario”

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 18, al Teatro Rossella Falk di Tarquinia andrà in scena “L’avaro immaginario”, spettacolo con Enzo Decaro che firma anche la regia. L’appuntamento chiude la stagione teatrale 2025-2026 del teatro comunale.

Lo spettacolo si ispira al genio di Molière, al secolo Jean-Baptiste Poquelin, autore che continua a influenzare il teatro contemporaneo. In scena, insieme a Decaro, Luigi Bignone, Angela De Matteo, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo e Ingrid Sansone.

Un viaggio tra Seicento, peste e sogno teatrale

“L’avaro immaginario” è costruito in sette quadri, con prologo ed epilogo, in un atto unico che intreccia teatro nel teatro, storia e finzione. Il racconto segue il viaggio reale e immaginario di Oreste Bruno e della sua compagnia, i Fratelli dè Bruno, in un percorso che da Nola conduce verso Parigi, verso Molière, verso il teatro.

È un viaggio ambientato nel Seicento, secolo segnato da guerre ed epidemie, ma anche da grandi intuizioni culturali. La fuga dalla peste diventa metafora di una ricerca più ampia: quella di una speranza, di un sogno, di una rinascita attraverso l’arte.

Biglietti e modalità di acquisto

I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Barriera San Giusto, online sul sito di Archeoares (https://ticket.archeoares.it) oppure direttamente al botteghino del teatro, aperto un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.