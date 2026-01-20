Tarquinia festeggia il Carnevale 2026: tre sfilate in programma l’8, il 15 e il 17 febbraio

Fervono i preparativi per il Carnevale di Tarquinia 2026. Nelle giornate dell’8, del 15 e del 17 febbraio, la città etrusca ospiterà tre sfilate che animeranno le vie del centro con gruppi mascherati, musica e colori. L’evento è organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e con il gruppo di volontari “Troppo forti”.

Temi e partecipazione aperta alla cittadinanza

L’edizione 2026 proporrà diversi temi, tra cui un viaggio ispirato agli anni ’70 e ’80, decenni che hanno segnato importanti trasformazioni culturali e sociali, lasciando un’impronta significativa nella musica, nella moda e nella cultura popolare. La manifestazione è aperta alla partecipazione di scuole di musica e danza, istituti scolastici, associazioni, gruppi di amici e singoli cittadini, che potranno presentare un proprio tema o unirsi ad altri gruppi, contribuendo alla realizzazione di sfilate condivise e partecipate.

Programma e informazioni utili

Le parate prevedono costumi originali, coreografie e performance musicali, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi urbani come luoghi di incontro e socialità. Il programma dettagliato delle sfilate e gli orari saranno comunicati nelle prossime settimane attraverso i canali istituzionali del Comune di Tarquinia e della Pro Loco Tarquinia. Chi fosse interessato a prendere parte ai cortei può contattare il numero 340 53 40 228 per informazioni e adesioni.