Tarquinia, festeggiato Sant’Antonio Abate con la processione e la benedizione degli animali

Concluse a Tarquinia le celebrazioni dedicate a Sant’Antonio Abate con un calendario di eventi civili e religiosi nel segno della tradizione locale. La festa 2026 ha visto un ampio coinvolgimento della comunità, con appuntamenti che uniscono momenti devozionali e iniziative conviviali. Tra gli eventi più partecipati, la processione della domenica mattina ha richiamato numerosi cittadini e visitatori lungo le vie della città.

Processione e benedizione degli animali

La sfilata ha rappresentato il fulcro delle celebrazioni e si è conclusa con la tradizionale benedizione degli animali. Ad aprire il corteo, oltre alla banda Giacomo Setaccioli, un carro con animali da fattoria ha evidenziato il legame tra il culto del santo e la cura degli animali. Numerosi cavalli hanno sfilato accompagnati dai loro proprietari, mentre molte famiglie hanno scelto di far benedire il proprio animale domestico, alimentando una partecipazione collettiva ampia e sentita.

Eventi collaterali e spettacolo pirotecnico

Oltre agli appuntamenti religiosi, il programma della festa ha incluso iniziative collaterali, con momenti di socialità e intrattenimento. Nel pomeriggio di sabato, in particolare, è stato proposto uno spettacolo pirotecnico che ha animato il cielo sopra Tarquinia.