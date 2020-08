Tarquinia, fine settimana di musica, artigianato e animazione per bambini

Riceviamo e pubblichiamo

Musica, artigianato e animazione per i bambini si incontrano questo weekend nel centro storico della città etrusca, grazie all’associazione Viva Tarquinia e all’Amministrazione comunale.

A piazza Cavour l’8 e il 9 agosto, dalle ore 17, si terrà il mercatino di antiquariato e modernariato “Passeggiata nel tempo”. L’8 agosto, dalle ore 21,45, la Cresci Dixie Jazz Band proporrà un concerto itinerante a ritmo di musica jazz e dixieland. Il 9 agosto, in piazza Mazzini, dalle ore 21, principesse ed eroi della Konsu Animazione accoglieranno i bambini con spettacoli, giochi e tanta voglia di divertimento. “Un fine settimana pensato, insieme al Comune, per i tarquiniesi e i turisti che affollano le spiagge del nostro litorale in questi giorni che precedono il Ferragosto – dichiara l’associazione Viva Tarquinia -. Proponiamo due sere da trascorrere nel centro storco, che vedrà, al parco “Felice De Sanctis”, svolgersi anche la manifestazione “Tra i rami dell’arte”.

Ma non sarà l’unico evento che proporremo nelle prossime settimane. L’associazione Divini Commercianti, con l’Amministrazione comunale, ci ha chiesto di collaborare per organizzare la rassegna “Musiche in itinere””. Alcune delle più belle piazze del cuore antico di Tarquinia faranno da cornice a una serie di concerti gratuiti, dalle ore 21,45. Si partirà il 6 agosto all’Alberata Dante Alighieri, con Eleonora Giudizi e dj June, e in piazza Duomo, con Andrea Casali e Dario Sgo’. Per proseguire il 13 agosto in piazza San Giovanni, con Emanuel Elisei e Valentina Arias, e piazza Santo Stefano, con Gabriele Ripa e Michele Mainardi. E finire il 28 agosto in piazza Cavour, con Antonio Mancino e Alessia Raffaelli, e piazza Giacomo Matteotti, con Alessandro Spada e Antonello Battellocchi.