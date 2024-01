Tarquinia, Francesco Presciutti nuovo coordinatore locale di Forza Italia Giovani

Riceviamo dal Coordinamento Provinciale Forza Italia Giovani e pubblichiamo

Il coordinamento di Forza Italia Giovani della Provincia di Viterbo comunica la nomina del nuovo coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia del Comune di Tarquinia, Francesco Presciutti. La nomina a firma del coordinatore regionale Simone Leoni e del coordinatore provinciale Mattia Santi è arrivata nella giornata di martedì 16 gennaio.

“Siamo certi che la passione, la dedizione e la visione di Francesco Presciutti contribuiranno in modo significativo alla crescita e al rafforzamento del nostro movimento giovanile nel Comune di Tarquinia” ha dichiarato il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani, Mattia Santi. “La sua nomina riflette la fiducia nella giovane leadership e rappresenta un passo avanti nella promozione dei valori fondamentali di Forza Italia Giovani, tra cui la difesa delle libertà individuali, la promozione delle libertà economiche, l’identità cristiana e la sensibilità ambientale.”

Anche Forza Italia Tarquinia si congratula con Francesco Presciutti per la sua nomina, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione al servizio della comunità: “La nomina di Francesco Presciutti è motivo di grande orgoglio per il nostro circolo” sottolineano Manuel Catini, Sara Cori e Maurizio Perinu. “Siamo certi che con la sua guida, Forza Italia Giovani a Tarquinia continuerà a essere un punto di riferimento per i giovani che condividono i nostri valori”. A questa nomina ne seguiranno delle altre, in ottica di una riorganizzazione sui territorio del Movimento Giovanile di Forza Italia.