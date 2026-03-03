Tarquinia, Francesco Repice al teatro Rossella Falk con “Ci vediamo alla radio”

Lunedì 16 marzo 2026, alle 21.15, il teatro comunale Teatro Rossella Falk di Tarquinia ospiterà lo spettacolo “Ci vediamo alla radio”, con il giornalista Francesco Repice, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto. L’evento è inserito nella seconda edizione del premio “Cavalli alati – Sulle ali dello sport”.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Tarquinia, in collaborazione con AIAC Viterbo, con il patrocinio del Comune di Tarquinia. L’appuntamento si propone come momento di riflessione e valorizzazione della cultura sportiva e del racconto radiofonico.

Un viaggio tra radiocronaca, memoria e servizio pubblico

Nel corso dello spettacolo, Repice ripercorre cinquant’anni di sport attraverso aneddoti, testimonianze e ricordi personali, intrecciando parole e musica. Il racconto rende omaggio alle grandi voci della radiocronaca italiana e internazionale, tra cui Sandro Ciotti, Bruno Gentili, Paolo Rosi, Bruno Pizzul, Victor Hugo Morales e Giampiero Galeazzi.

Lo spettacolo propone una riflessione sul ruolo del servizio pubblico e sulla capacità della radio di trasformare eventi sportivi in memoria collettiva, accompagnando generazioni di ascoltatori nei momenti più significativi.

Biglietti disponibili online

“Ci vediamo alla radio” rappresenta uno degli appuntamenti centrali del premio “Cavalli alati – Sulle ali dello sport”, rassegna dedicata ai protagonisti e ai valori dello sport. La serata si inserisce nel calendario culturale del teatro comunale Rossella Falk.

I biglietti sono disponibili online al seguente link: https://eventi.archeoares.it/evento/ci-vediamo-alla-radio-francesco-repice-al-teatro-comunale-rossella-falk/