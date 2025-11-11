Tarquinia ha ospitato la Giornata Regionale di Protezione Civile AEOPC Italia

Si è svolta a Tarquinia, presso il centro operativo del Coordinamento Regionale AEOPC Italia, la Giornata Regionale di Protezione Civile, dedicata alla consegna di attestati e riconoscimenti a istituzioni e volontari che si sono distinti per l’impegno nelle attività di protezione civile, antincendio boschivo e servizi giubilari in collaborazione con la Regione Lazio.

A fare gli onori di casa il presidente del Coordinamento Alessandro Sacripanti, insieme al vicepresidente Alfonso Superchi, al segretario Antonio Gallo e al presidente onorario Aido Rossi. Alla cerimonia hanno partecipato il dott. Massimo La Pietra, direttore regionale della Protezione Civile della Regione Lazio, l’on. Daniele Sabatini, consigliere regionale e capogruppo alla Regione Lazio, l’on. Nazzareno Neri, presidente della XII Commissione Protezione Civile della Regione Lazio, l’on. Antonella Sberna, eurodeputata e vicepresidente del Parlamento Europeo, il dott. Alberto Riglietti, presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, il dott. Luigi Landi, sindaco di Allumiere, e il dott. Nicola Fortuna, comandante della Polizia Locale di Tarquinia in rappresentanza del sindaco Francesco Sposetti.

Durante la giornata sono stati consegnati numerosi riconoscimenti ai volontari delle organizzazioni di volontariato provenienti da tutte e cinque le province del Lazio. Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai Vigili del Fuoco di Viterbo e a Marcella Mancinelli, DOS dei VVF da poco in pensione dopo una lunga carriera nel Corpo Forestale. Un Attestato di Merito è stato consegnato a Mario Lega della Regione Lazio, mentre più di una menzione speciale ha riguardato il funzionario Paolo Petricca della Protezione Civile regionale, per la costante attenzione riservata al Coordinamento AEOPC. La giornata ha avuto anche momenti di forte emozione, con i ricordi dedicati a Valentina Paterna, volontaria e consigliere regionale AEOPC, e ad Antonio Filabozzi, coordinatore della Protezione Civile di Tolfa.

L’evento si è concluso in un clima di partecipazione e condivisione, con un pranzo conviviale organizzato dai volontari. Le parole di apprezzamento espresse dalle autorità presenti hanno sottolineato il valore del lavoro silenzioso ma fondamentale svolto ogni giorno dai volontari di AEOPC Italia, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. “La forza della Protezione Civile è nel cuore dei suoi volontari – ha dichiarato il presidente Alessandro Sacripanti – che, con spirito di servizio e dedizione, rendono ogni giorno più sicure le nostre comunità”.