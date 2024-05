Tarquinia, il 18 maggio un torneo di burraco a favore dell’ospedale cittadino

Riceviamo dal Comitato Insieme per l’Ospedale di Tarquinia e pubblichiamo

Il 18 maggio Tarquinia dimostrerà ancora una volta la sua generosità e l’attaccamento al proprio ospedale, che esprime da oltre un anno con passione e determinazione attraverso le manifestazioni e gli eventi del Movimento “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia”.

Stavolta il cuore dei Tarquiniesi darà vita al Torneo di Burraco “Regina di Cuori”, che si svolgerà sabato 18 maggio alle ore 15 presso il Centro Anziani. Le somme versate per iscriversi alla gara, che vedrà in campo 50 coppie di giocatori, e le somme derivate dalla sottoscrizione volontaria a cui potrà aderire chiunque, saranno destinate per acquistare una poltrona tecnica speciale per la somministrazione della chemioterapia, da donare all’ambulatorio oncologico del nostro Ospedale, un vero gioiello sanitario diretto dal Dott. Signorelli, coadiuvato da personale infermieristico che sa unire, come sanno fare gli operatori della nostra struttura sanitaria, competenza e cura amorevole per assistere i malati che affrontano il male dei mali. È doveroso ringraziare il Centro Anziani di Tarquinia e il Comitato di Quartiere San Martino per il prezioso supporto logistico, nonché tutti coloro che hanno dimostrato la loro generosità donando i tanti premi che verranno assegnati in base alla classifica finale.