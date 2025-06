Tarquinia, il 28 giugno la Cena in Rosa in Piazza Matteotti: raccolta fondi per la prevenzione del tumore al seno

Si svolgerà sabato 28 giugno, a partire dalle ore 20, in Piazza Matteotti a Tarquinia la nuova edizione della “Cena in Rosa”, iniziativa organizzata dall’associazione ETS Tarquinia in Rosa con il patrocinio del Comune. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere le attività associative legate alla prevenzione, alla cura e alla ricerca sul tumore al seno. Il ricavato della serata sarà interamente destinato a questi obiettivi.

Musica dal vivo e collaborazione di chef e partner locali

La serata sarà accompagnata dalla musica live del duo Bon Ton e dalle selezioni musicali di DJ Andrea Vitali assieme a Ilias The Voice. Tra i collaboratori dell’iniziativa anche la chef Donatella Viscanti de “L’Ambaradam” e il punto vendita di congelati e surgelati Freddoloso, pronti a contribuire alla riuscita della cena, sostenendo così l’attività dell’associazione. A presentare la serata, Cinzia Compagnucci.

Promozione della prevenzione e sensibilizzazione

Oltre alla raccolta fondi e al momento di aggregazione, l’evento mira a promuovere una maggiore consapevolezza rispetto al tumore al seno, sottolineando come oggi la percentuale di guarigione sia molto elevata se la malattia viene individuata in fase iniziale. “Donare fa bene a noi e a tutte le donne”, è il messaggio che accompagna l’iniziativa.