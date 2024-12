Tarquinia, il festival PAGINEaCOLORI sarà presentato alla fiera Più libri più liberi a Roma

Riceviamo e pubblichiamo

PAGINEaCOLORI sarà presentato a Più libri più Liberi. La partecipazione alla fiera della piccola e media editoria, nel padiglione che ospita le iniziative culturali della Regione Lazio, sarà un’importante opportunità per promuovere il festival di illustrazioni e letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, che verrà inaugurato a Tarquinia, al teatro comunale “Rossella Falk”, il 18 gennaio 2025, con lo spettacolo “Da secoli vivo”, di e con Gek Tessaro.

Durante l’incontro in fiera, che si terrà il 6 dicembre alle 10,30, sarà proposto il tema della 19esima edizione dal titolo “Vivi e vegeti: libri, germogli… e verdeggianti letture”, ispirato al mondo vegetale, che verrà declinato in modo da favorire e stimolare l’avvio di attività incentrate su obiettivi di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità. Tra le iniziative previste per il festival incontri, spettacoli, reading e laboratori. A queste si affiancheranno le attività con le scuole: dalla mostra di illustrazioni ai corsi, dagli incontri con gli autori al premio recensioni.