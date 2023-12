Tarquinia, il PD chiede le dimissioni di Tosoni all’Agraria dopo la mancata approvazione del bilancio

Riceviamo dal PD di Tarquinia e pubblichiamo

Università Agraria: maggioranza, se ci sei batti un colpo! Il bilancio dell’ente non viene approvato in commissione, nonostante questo ed in vista del consiglio, l’amministrazione pubblica una entusiastica dichiarazione il 13 dicembre 2023 delineando risultati e traguardi, una situazione patrimoniale con tanto di utile.

Ma allora ci chiediamo, perché il 14 e 15 dicembre addirittura in seconda convocazione, il consiglio non riesce a costituirsi e approvare il bilancio? Dal canto nostro e con senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che hanno espresso nei nostri confronti un mandato ad amministrare un bene pubblico, abbiamo partecipato come opposizione alla convocazione del 14 rimanendo sconcertati dell’assenza di 11 dei 13 componenti della maggioranza che dovrebbe amministrare un patrimonio collettivo importante come quello dell’Università agraria di Tarquinia. Peraltro i due unici presenti della maggioranza erano il Presidente Tosoni ed il presidente del consiglio Perinu, insomma, due che proprio non potevano mancare (almeno loro!).

Avremmo votato contro l’approvazione di un bilancio che a nostro avviso non risponde e non pianifica il futuro dell’ente, ma abbiamo inteso comunque presentarci e rappresentare. Dopo ciò che è accaduto ci sembra ovvio ed improcrastinabile che il presidente Tosoni debba prendere atto che la cronaca, i fatti, le assenze di quella che fu la sua maggioranza, ne impongano le dimissioni. Crediamo inoltre che i fatti impongano una seria riflessione sul futuro e le modalità di amministrazione di questo ente.