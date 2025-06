Tarquinia, il video de La Notte dei Fiori 2025: infiorate, celebrazioni e arte nel centro storico per il Corpus Domini

Anche nel 2025 Tarquinia ha celebrato la solennità del Corpus Domini con l’edizione de La Notte dei Fiori, manifestazione che dal 20 al 22 giugno ha animato il centro storico con un ricco programma culturale, artistico e religioso. Promossa dal Comune di Tarquinia e dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio, l’iniziativa ha consolidato il legame tra la tradizione dell’Infiorata e la valorizzazione del patrimonio cittadino. Mostre, concerti, visite guidate, osservazioni astronomiche, mercatini e momenti di preghiera hanno scandito un fine settimana all’insegna della condivisione e della bellezza.

Infiorata, celebrazioni religiose e premiazioni: il cuore della manifestazione

Al centro della manifestazione, come da tradizione, la realizzazione dei quadri floreali lungo le vie del centro storico, curati da parrocchie, associazioni e gruppi cittadini. La processione eucaristica del Corpus Domini ha attraversato le opere realizzate durante la notte, partendo dal Duomo Santa Margherita al termine della Messa delle ore 10 e concludendosi in piazza Matteotti con la benedizione della città impartita dal Vescovo Gianrico Ruzza. La proclamazione dei vincitori ha visto al primo posto la Rettoria di Santa Maria in Castello, seguita dalla Croce Rossa Italiana e dalla Parrocchia di Santa Lucia Filippini. Hanno partecipato, inoltre, numerosi gruppi locali e istituzioni: Frati Francescani dell’Immacolata, C.A.G. – Centro di Aggregazione Giovanile, S.T.A.S – Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Parrocchia Santa Maria Stella del Mare, Rettoria di Santa Maria in Castello, Parrocchia Santa Margherita e Martino, Associazione Fratelli del Cristo Risorto, Parrocchia Santi Giovanni Battista e Leonardo, Parrocchia Madonna dell’Ulivo, Associazione Madonna di Valverde, Parrocchia Santa Lucia Filippini, Croce Rossa Italiana, Gruppo Scout (Fuori concorso), Università Agraria Tarquinia (fuori concorso), Sig.ra Franca Colageo (fuori concorso), Comune di Tarquinia (fuori Concorso).

Un invito a riscoprire Tarquinia tra fiori, arte e spiritualità

Il programma si è aperto venerdì 20 giugno con l’inaugurazione della mostra “Espressione di un insegnamento nascosto” dell’artista Giovanni Calandrini, realizzata con Valentina Viola Guzzetti, e con il concerto di musica sacra “Fonte eterna di luce divina” eseguito dai giovani del Liceo Musicale Farnesina di Roma. Nei giorni successivi, il centro storico ha ospitato visite guidate con aperture straordinarie di monumenti, performance di artisti di strada, momenti di osservazione astronomica curati dal Gruppo Astrofili Galileo Galilei e la veglia di preghiera presso il convento delle Suore Benedettine. Gli organizzatori hanno definito l’edizione 2025 “un invito a vivere Tarquinia in tutta la sua anima”, tra profumi di fiori, canti, riflessione spirituale e partecipazione collettiva.