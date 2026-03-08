Tarquinia in lutto per la scomparsa del pittore Marcello Silvestri

La comunità di Tarquinia è in lutto per la scomparsa del pittore e scultore Marcello Silvestri, morto il 6 marzo 2026 a Viterbo all’età di 80 anni. Nato il 13 ottobre 1945 a Castel d’Azzano, Silvestri viveva a Tarquinia dagli anni Settanta, dove aveva trovato un ambiente particolarmente congeniale alla sua ricerca artistica.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato una produzione pittorica e scultorea profondamente legata ai temi della spiritualità e dei testi sacri, reinterpretati attraverso un linguaggio contemporaneo ricco di colore e intensità espressiva.

Una carriera internazionale tra arte e ricerca

Autodidatta ma con una solida formazione teologica e filosofica, Silvestri ha esposto in numerosi centri dell’arte contemporanea internazionale, tra cui Parigi, New York, Roma, Bruxelles e Osaka, collaborando nel tempo con artisti, università e case editrici.

Accanto alla dimensione religiosa, le sue opere hanno affrontato anche temi di grande attualità come la tutela dell’ambiente, la denuncia della violenza bellica, le migrazioni e la condizione dei rifugiati. Tra le mostre più recenti figurano “Ecologia dentro” (2025), curata da Lia Beltrami, e “Il Dono della Natura” (2021), a cura del critico Gianluca Marziani.

Nel 2023 è stato pubblicato il volume Sapienza Antica Arte Contemporanea, uscito in italiano per Claudiana e in spagnolo per San Pablo Editorial. Alla sua vicenda umana e artistica è dedicato anche il documentario L’uomo di polvere e sabbia, prodotto nel 2026 da DueDueLab.

Il cordoglio della città e delle istituzioni

Con una nota ufficiale l’amministrazione comunale di Tarquinia ha ricordato l’artista: «Con il suo straordinario talento Marcello Silvestri ha saputo dare forma e colore ai testi sacri, trasformandoli in opere capaci di emozionare e parlare al cuore di chi le osserva. La sua arte rimarrà una testimonianza viva della sua sensibilità e del suo amore per la bellezza».

Messaggi di affetto sono arrivati anche da amici e conoscenti, che ne hanno ricordato soprattutto il lato umano: «Prima ancora del grande artista, un uomo sensibile dall’animo gentile e delicato». Un saluto commosso è arrivato anche dalla figlia Sara Silvestri, che sui social ha scritto: «Ciao papà, sei nella luce».

Chiusura della Stas e annullamento dell’incontro del 14 marzo

In segno di rispetto per la scomparsa dell’artista, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia ha comunicato la chiusura della propria sede da lunedì 9 marzo a lunedì 16 marzo. L’incontro di geopolitica previsto per il 14 marzo è stato annullato e sarà riprogrammato in una data successiva.